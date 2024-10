El Col·legi Professional de Docents de les Balears renova la seva direcció

El passat 9 d'octubre es va celebrar l'assemblea extraordinària del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears, el primer col·legi d'aquestes característiques a l'Estat. Durant la sessió, es va dur a terme el procés electoral per elegir la nova coordinadora interinsular i designar els càrrecs unipersonals, d'acord amb els estatuts de l'organització.

La coordinadora interinsular, com a òrgan executiu, és responsable d'executar les línies de treball acordades per l'assemblea general, garantint la representativitat de totes les illes i la paritat de gènere. Els càrrecs unipersonals designats són: Antoni Salvà Salvà (Mallorca) com a coordinador, Damià Moll Cardona (Menorca) com a secretari, i Noemí Elisabet Angulo Tur (Eivissa) com a tresorera.

El nou equip inicia amb il·lusió el seu mandat per defensar la professió docent i servir els col·legiats, seguint les funcions estipulades pels estatuts.