Calvià organitzarà actes públics amb una entitat espanyolista per fomentar la hispanitat i el mallorquí

Les lleis de memòria històrica promulgades ales Illes Balears i a l'Estat espanyol varen arribar molt tard i són, més aviat, massa superficials, en el sentit que inclouen mecanismes per a descobrir la veritat sobre el que va succeir i per a determinar el destí de les persones detingudes o desaparegudes forçosament i recuperar, també, la memòria de les víctimes i els abusos que varen patir. En canvi, però, no inclouen processos judicials i extrajudicials per a responsabilitzar els perpetradors de les atrocitats. Tampoc inclouen reparacions materials mínimament suficients a les víctimes,