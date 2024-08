[VÍDEO] El GOB demana que es limiti la velocitat a 300 metres de la costa

El GOB denuncia que el litoral de les Illes Balears s’ha convertit en «un circuit de carreres sorollós i perillós» a causa de les embarcacions, moltes vegades llanxes i iots de luxe, que passen per zones de bany o a prop de la costa rocosa a gran velocitat. L’organització explica que en altres països europeus, com França, es limita la velocitat a 300 metres de la costa a cinc nusos –per posar-ho a escala, dins un port la velocitat està limitada a tres nusos–.

L’entitat ecologista ho ha denunciat a través d’un vídeo que ha penjat a Twitter, editat per Blanca Garau, on apareixen llanxes de mida mitjana i gran i motos d’aigua passant de pressa a prop de banyistes o de la costa i fent ones i renou. Des del Grup Balear d’Ornitologia asseguren que «la velocitat de les embarcacions crea onatge que afecta la riba submarina i genera soroll submarí i terrestre, perjudicant tant els residents com a la vida marina».

Finalment, el GOB recorda que a l’Estat espanyol només es limita la velocitat a 50 metres del litoral rocós, i defensen que «la llei de costes de 1989 està desfasada i ja no protegeix els banyistes, que són el grup més nombrós». Així, afirmen que «és urgent ampliar la limitació de velocitat en la costa a 300 metres de la vorera».