[COMUNICAT] El Fòrum de la Societat Civil adverteix que el Pacte per la Sostenibilitat «comença malament»

El Fòrum de la Societat Civil ha emès un comunicat amb relació al Pacte per la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears, que es pot llegir íntegrament a continuació:

La senyora presidenta Margalida Prohens, d'una manera inesperada, va proclamar el mes de maig que el turisme havia de canviar, que el nostre sistema turístic havia arribat a un límit, que ja no era sostenible. En un acte públic molt massiu, va reunir moltes entitats a la Universitat i va comunicar que ara començava una altra etapa. I que en aquesta nova etapa volia pactar amb els empresaris, amb els sindicats, amb la societat civil i amb totes les institucions que de qualque manera prenen part del sistema turístic, un horitzó de sostenibilitat ecològica i benestar social.

Des del Fòrum de la Societat Civil, com molts altres actors polítics i socials, vàrem creure en aquesta aposta, que consideràvem necessària. També vàrem comunicar a la presidenta amb posterioritat com consideràvem que s'havia d'articular el procés, i els nostres esperons. El Sr. Riera tot sol no podia coordinar tota aquesta feina de repensar i reconduir el sistema turístic, sinó que ho havia de fer com a part d'un equip tècnic divers, un equip d'experts, un equip promotor, impulsor, amb persones qualificades i reconegudes dins tots els àmbits empresarials, socials, culturals, ambientals i sindicals. També li vàrem demanar no començar "des de zero", ja que hi havia molta feina feta anteriorment, tant per part de les entitats com de la Universitat i les administracions. Aquesta mateixa idea la vàrem comunicar en persona al doctor Riera a una reunió mantinguda entre el Fòrum i la Fundació Impulsa.

Han passat les setmanes i per sorpresa, el passat 7 de juny, sense que se'ns hagi consultat res, la presidenta va presentar la metodologia de feina que es fonamenta en tres potes: una plataforma de participació en línia dirigida a tota la societat; dotze grups de treball dirigits per directors generals de l'executiu amb la participació de les entitats de la Mesa constituïda informalment el mes de maig a la UIB; i un comitè d'experts que es desconeix, dirigit pel Sr. Riera. Aquest comitè actuaria com a assessor en tot el procés.

És evident que la nostra proposta no s'ha tingut en compte, i que la manera de començar aquest procés torna a ser una altra vegada semblant a altres que s'han iniciat en els darrers anys, com per exemple amb el CES o amb el Consell Insular de Mallorca, experiències que han decebut molt les entitats que hi hem participat, ja que no han tingut cap translació a la pràctica ni cap continuïtat institucional i de participació.

La metodologia que el Govern ha presentat ara és bàsicament tecnocràtica, economicista i no participativa. No va de baix a dalt, ni recull tot el que s'ha fet fins ara, sinó que posa directors generals del Govern autonòmic (que haurien d'aplicar les polítiques i propostes resultades d'aquest procés) a dirigir els grups i els debats, la qual cosa consideram poc operativa.

A més, els temes que defineixen els grups de treball, provenen segons el Sr. Riera del Tourist and Travel Index del World Economic Forum, que no és fàcilment traslladable a una realitat com la nostra i a les urgències que se’ns presenten en la nostra situació, molt diferenciada de la generalitat de les destinacions turístiques, tal com s'ha posat de manifest a les mobilitzacions ciutadanes d'aquests dies contra la turistització.

No veiem cap grup de treball sobre canvi climàtic i turisme, cap sobre la convivència entre residents i turistes. Tampoc sobre l'anàlisi permanent i les estadístiques sobre turisme, que cal actualitzar i reforçar urgentment. Ni sobre la relació del turisme amb altres sectors econòmics Cap que parli de la relació entre turisme i especulació immobiliària i el problema de manca d'habitatge que se'n deriva. En definitiva, cap grup sobre allò que realment importa als residents.

Per tant, des del Fòrum de la Societat Civil reclamem a la presidenta Prohens:

1. Més transparència sobre la composició dels grups de treball i del Grup d'experts, i que la seva composició es defineixi des del diàleg constructiu amb la societat civil

2. Incloure temes de treball (i grups de feina) que tenguin relació amb els problemes i necessitats de la societat de les Illes Balears, i no només amb macroindicadors de destinacions que no tenen els nostres problemes

3. Rigor i coratge a l'hora de prendre decisions en temes com: què fem amb el flux de turistes que creix a l'aeroport i ports, què fem amb el creuerisme, o què fem amb els cotxes de lloguer i amb els cotxes en general. Què fem amb l'augment de població permanent que tenen les nostres illes? Què fem amb la formació? Què fem amb l'habitatge? Què fem amb les places il·legals, amb les places obsoletes, amb la construcció il·legals en rústic, en la compra massiva d'habitatges per estrangers, etc.

Hi ha moltes propostes damunt la taula que han estat elaborades per les entitats, així com per altres instàncies com Consell Econòmic i Social. Per què no comencem amb aquestes propostes? Per què ens enredem amb la creació i recreació de grups de treball que passaran mesos fent reunions i arribaran a propostes i conclusions que ja sabem?

Des del Fòrum de la Societat Civil esperam ben sincerament que tot plegat no sigui una estratègia per enredar les entitats socials i diluir les seves demandes i aspiracions, que ara per ara no veiem mínimament reflectides en la manera amb la qual el Govern ha decidit organitzar aquest procés.