Mercè Gomila (Aplec Jove): «Mentre hi hagi espais de debat, el canvi és possible»

Aquest dimarts 23 de juliol, Ona Mediterrània ha pogut entrevistar Mercè Gomila, portaveu i membre de l'equip que impulsa l'Aplec Jove, que aquest estiu celebrarà la seva quarta edició. L'Aplec tendrà lloc a Pollença, dia 31 d'agost, i tendrà com a eix central la massificació turística. Aquest dilluns han sortit a la venda les entrades i s'han publicat els títols les tres xerrades formatives que constituiran l'Aplec 2024.

P: El tema principal de l'Aplec 2024 serà la massificació turística; de fet, el títol de l'Aplec d'enguany és 'Rumb al col·lapse'. Com valorau la manifestació d'aquest diumenge?

R: Consideram que ha estat un èxit i que demostra l'estat de crispació de la població mallorquina envers aquesta massificació que ens ofega i que no ens deixa viure en bones condicions. Tothom està a favor d'un canvi real.

P: Creis que hi haurà un canvi, realment?

R: Els poders públics haurien de parar atenció als reclams de la ciutadania, i manifestacions com la d'ahir haurien de tenir un impacte en els pactes i les mesures institucionals. Tot i això, sembla que el govern actual no està disposat a escoltar la societat civil.

P: Enguany se celebra la quarta edició de l'Aplec, que, per segona vegada, tendrà un eix central. L'any passat el tema principal va ser l'auge de l'extrema dreta, i enguany tot plegat girarà al voltant de la saturació turística. Per què són necessàries trobades com l'Aplec?

R: L'Aplec vol ser un punt de trobada i reflexió del jovent. Cal que el jovent es polititzi i que prenguem consciència de la situació insostenible en què ens trobam i de la capacitat d'acció que tenim els joves organitzats.

P: Hi ha un objectiu, doncs, més enllà de ser una jornada formativa?

R: El nostre objectiu sempre és fer xarxa i donar al jovent un espai per a debatre i posar en comú estratègies i opinions. No tothom té la mateixa ideologia, però la majoria tenim uns objectius comuns, com ara l'antifeixisme o la massificació turística.

P: L'Aplec ofereix formacions, taules rodones, un espai de debat...

R: Sí, consta tant de blocs teòrics com de moments més dinàmics i de posada en comú. L'estructura serà la següent: el dematí hi haurà una primera xerrada més teòrica, després una pausa per al cafè -un gran moment per conèixer altres assistents i compartir opinions sobre la xerrada-, i una segona xerrada teòrica. En haver dinat s'organitzaran algunes dinàmiques o jocs. L'horabaixa acabarem amb una taula rodona amb professionals que han estudiat el tema, però es donarà també molta importància a la participació del públic.

P: Ahir van sortir les entrades, que inclouen tant el dinar i el sopar com l'entrada al concert del vespre.

R: Sí, el vespre farem una mica de festa. Ja ho diuen, «el país també es fa els vespres»!

P: Creis que en aquest darrer any de legislatura la societat ha pres consciència dels atacs cap a algunes causes (l'ecologisme, la memòria democràtica, la llengua...) i ha alçat la veu?

R: Sí. Els governs de dretes normalment donen lloc a la mobilització del jovent, i ara es fa palès a les xarxes, a la participació massiva en actes com el de diumenge...

P: Què diríeu a un jove desmobilitzat que acaba de conèixer l'Aplec i no està convençut d'anar-hi?

R: Jo, com a persona mobilitzada, li diria que vengués a veure què feim. Cadascú hi estarà més o menys d'acord, però cal estar informat de què està passant al nostre voltant per a poder opinar al respecte. Un dels problemes del jovent és, actualment, la desinformació, que es plasma en una manca d'activitat. La situació actual i l'amenaça constant per part del feixisme exigeix una mobilització si volem conservar els nostres drets.

P: Una de les virtuts de l'Aplec és la seva transversalitat; és un punt de trobada de moltes entitats de Mallorca.

R: Exacte. No tothom està d'acord en tot, però aquesta és precisament una de les coses més interessants de l'Aplec: els debats que es donen a l'hora del cafè o del sopar. L'estratègia o el camí per arribar a un objectiu és diversa; però tots volem viure bé a ca nostra. Mentre hi hagi debat, el canvi és possible.

Aprofit per recordar que enguany l'Aplec serà a Pollença, dia 31 d'agost, i que ja podeu aconseguir les entrades. Animam a tothom a assistir-hi per escoltar, aprendre i dir la seva, i a venir en transport públic fins a l'Aplec.

P: Per acabar, tens alguna recomanació cultural de cara a l'estiu?

R: D'una banda, Mallorca Literària organitza la Lluna en vers, un cicle de concerts d'estiu que dia 3 d'agost comptarà amb la presència de Salvador Sobral. Aquest proper cap de setmana també se celebrarà la Mobofest a Porreres i, dia 27, el Desànim de Lucre a Vilafranca.