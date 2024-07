[VÍDEO] OCB: «Sense posar límits a aquest model insostenible no hi ha futur ni per a Mallorca ni per a la nostra llengua i cultura»

«Aquest diumenge sortirem al carrer per demanar un canvi de rumb perquè sense posar límits a aquest model insostenible no hi ha futur ni per a Mallorca ni per a la nostra llengua i cultura, que és la raó de ser de l'Obra Cultural Balear. Per això, perquè estimam Mallorca, nosaltres hi serem i t'hi convidam. Hi hem de ser tots!». Així de contundent s'ha mostrat el president de l'Obra Cultural Balear (OCB), Antoni Llabrés, en un vídeo en què anima a la participació en la manifestació d'aquest diumenge 'Canviem el rumb, posem límits al turisme'.

La mobilització, convocada per la plataforma 'Menys turisme, més vida' començarà a les 19 hores al parc de les Estacions de Palma.