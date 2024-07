El Govern adverteix del perill de les pseudoteràpies mèdiques davant l'organització d'un acte de Josep Pàmies a s'Esgleieta

La Conselleria de Salut ha advertit aquest dimarts del perill que comporten les pseudoteràpies mèdiques, cada vegada més habituals i que, la majoria de les vegades, s'aprofiten de la situació d'extrema vulnerabilitat de les persones que pateixen malalties en una situació límit.

Salut ha volgut llançar aquest advertiment davant la celebració el pròxim 26 de juliol d'un acte a la finca Ca Na Susi, a s'Esgleieta, organitzat pel grup autodenominat Dulce Revolución, de Josep Pàmies, conegut pels seus atacs tant a la indústria farmacèutica com a l'Organització Mundial de la Salut. Aquesta organització ha manifestat públicament el desacord contra les vacunes i defensa habitualment la pràctica de tractaments sense evidència científica, que fins i tot poden produir efectes perjudicials per a la salut. L'acte també comptarà amb Miguel Bosé, conegut darrerament per la seva campanya contra la vacuna del Coronavirus, i Nadiya Popel, suspesa pel Col·legi de Metges de les Balears per pràctiques prohibides com oferir tractaments alternatius a pacients amb càncer.

La Conselleria recorda que hi ha un Pla de Protecció de la Salut de les Persones davant de les Pseudoteràpies dels ministeris de Sanitat i de Ciència i Innovació que té com a objectiu proporcionar a la ciutadania informació veraç i rigorosa per a poder diferenciar pràctiques l'eficàcia de les quals per a tractar o curar malalties ha estat contrastada científicament, davant d'altres que no han demostrat aquesta eficàcia, i així millorar l'adopció de decisions informades.

El condicionant en la majoria de tècniques o teràpies és la inducció al client de la creença que la tècnica o teràpia funciona per se, amb el risc consegüent que la converteixi en la primera o única elecció davant d'un problema de salut.