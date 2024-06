La Plataforma per la Llengua impugna el pla pilot de segregació lingüística als tribunals

La Plataforma per la Llengua ha presentat a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJB) l'escrit d'interposició d'un recurs contra el pla pilot de segregació per raó de llengua posat en marxa pel Govern.

La petició principal de l'ONG del català és forçar la retirada d'aquest pla. Aquesta decisió suposaria fer cas a les entitats i als mateixos docents que, de manera gairebé unànime, demanen que no s'alteri el decret de mínims i es pugui continuar facilitant, amb l'ús del català a l'aula, la inclusió dels nouvinguts.

La mesura cautelar se sol·licita per a conservar el model actual d'ensenyament i evitar que l'aplicació del pla pugui afectar al desenvolupament del nou curs. Els motius per a demanar la cautelar són, d'una banda, el risc de lesió de drets fonamentals que aquest pla podria suposar, com ara els drets d'igualtat i a l'educació. D'altra banda, la Plataforma per la Llengua subratlla que el canvi que proposa el pla pilot suposa també una modificació del model de bilingüisme integral (un dels pilars del model d'ensenyament de les Illes) i que aquest canvi estructural no es pot fer en forma de simple resolució administrativa.

«El model actual, de fet, ja és acceptat per la comunitat educativa i l'únic que caldria, en tot cas, és millorar-lo. L'escola en català ha funcionat amb normalitat i amb el consens majoritari, i sempre que s'ha intentat canviar, hi ha hagut protestes que han aturat les iniciatives, com ja va passar amb el decret de trilingüisme (TIL) de l'expresident Bauzà», assenyalen.

L'entitat ja va anunciar el passat 22 de maig que estudiava impugnar la iniciativa i que exigeix l'Executiu que escolti la comunitat educativa. El pla contravé l'Estatut d'Autonomia, la Llei d'Educació i la Llei de normalització lingüística i no ajuda a corregir els desavantatges que encara avui hi ha en l'ús social de la llengua respecte del castellà.

En aquest sentit, la Plataforma per la Llengua anima les direccions dels centres que, així com han estat valentes a l'hora de rebutjar addherir-se al pla pilot, també s'empoderin ara per fer front a les intencions de la Conselleria d'Educació. Per això, fa una crida a la insubmissió dels centres contra el nou formulari de matrícula que la Conselleria ja els ha fet arribar i que dona als pares l'opció de triar la primera llengua d'escolarització dels seus fills en Infantil.

El fet que s'estableixi que la inscripció només pot ser presencial i que no es pot fer de manera telemàtica ens fa por. Temem que pugui dissuadir i confondre moltes famílies castellanoparlants que ara mateix no s'oposen a escolaritzar els seus menors en català. Per això és important que les direccions o els responsables dels centres puguin explicar bé les dues opcions i tot el rerafons als pares.

Per aquest motiu, la Plataforma per la Llengua apel·la al compromís i la conscienciació envers la llengua pròpia per fer reconsiderar el pla a l'administració i confia que la Justícia atengui les nostres demandes. A més, l'entitat posarà en marxa una campanya als mitjans propis de l'entitat per tal de difondre el sentit d'aquesta elecció a totes les famílies.