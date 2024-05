L'Assemblea de Docents demana a Vera que retiri el Pla Pilot i destini els doblers a les necessitats dels centres i a potenciar l’ús del català

L’Assemblea de Docents reunida aquest dijous, 30 de maig, a l’IES Sineu, ha començat compartint i valorant l’organització interna de l’Assemblea, les accions i les campanyes fetes fins ara. «Ens estam enfrontant a un curs plagat de desinformació i incertesa, amb uns canvis en matèria lingüística que no obeeixen a cap necessitat real que justifiqui la necessitat de les mesures que es volen implementar», expliquen.

Quant a la valoració de la incidència del Pla Pilot de segregació lingüística, «tot i no tenir encara les llistes oficials de les adhesions definitives, fonts sindicals i de premsa indiquen clarament que no hi ha cap centre públic ni tampoc cap de les escoles cooperatives de les balears (UCTAIB) que s'hagin sumat al pla de segregació lingüística. També sabem per les mateixes fonts que, malgrat les pressions que han rebut des de la Conselleria d’Educació animant-los a presentar sol·licitud atenent els diners destinats al pla, només 8 centres de la patronal concertada CECEIB han sol·licitat sumar-s’hi, entre ells els Aixa i Llaüt (vinculats a l’Opus) i el Santa Mònica».

Davant aquestes dades, els docents han valorat com un «èxit» el rebuig massiu dels centres al Pla Pilot com a «conseqüència directa de la tasca feta per la comunitat educativa que ha plantat cara a un pla innecessari, antipedagògic, injust i contrari a la legislació». A més, han destacat que els principals beneficiats d’aquest fracàs seran els alumnes que podran desenvolupar les capacitats lingüístiques als centres educatius atenent als seus Projectes lingüístics. Per això, l'Assemblea de Docents demana al conseller Vera que «faci una passa enrere, retiri definitivament el Pla Pilot i destini els diners a les necessitats reals dels centres i a potenciar l’ús del català».

També s’ha destacat que hi ha altres qüestions, a més de les mesures lingüístiques imposades, que preocupen als docents: l’infrafinançament a educació, la progressiva i contínua pèrdua de poder de decisió dels claustres i el pin parental.