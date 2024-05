Mallorca per Palestina mostra el seu suport a l'Acampada per Palestina de la UIB

Mallorca per Palestina ha mostrat el seu suport a l'Acampada per Palestina de la UIB. L'organització ha expressat el seu suport a través d'un comunicat que han compartit a les seves xarxes socials amb motiu de la seva decisió de partir de la universitat després de dues setmanes d'acampada.

En el comunicat, Mallorca per Palestina agraeix la iniciativa i assegura que coincideix en les seves demandes. DEs de la plataforma diuen que «davant l'actual genocidi comès per l'estat d'Israel a Gaza i la destrucció total de totes les universitats i infraestructures educatives, una universitat pública com la UIB hauria de manifestar de manera contundent el tall de relacions amb empreses i entitats que participin del scrims de guerra que cada dia es cometen a Gaza».

A més, condemnen els atacs feixistes i rebutjen la intervenció de la polícia nacional espanyola del passat dimecres a la universitat, a expenses de la trucada que van rebre des del rectorat per fer fora els estudiants.