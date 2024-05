El Defensor del Poble avala l’accés del GOB Menorca als informes urbanístics

El cas de les piscines il·legals de Torre Vella suma un nou capítol. El Defensor del Poble ha emès un informe jurídic on recomana al Consorci de disciplina urbanística de Menorca que es reconegui al GOB Menorca la seva condició de persona interessada en els expedients que tramita aquest organisme.

El conegut cas de les piscines que s’havien tramitat com a dipòsits per a estalviar aigua continua viu, cinc anys després de les primeres denúncies. Per a poder disposar de tota la informació generada, el GOB Menorca va demanar el reconeixement de persona jurídica interessada, a fi de poder conèixer les actuacions realitzades, les incidències que es vagin produint i rebre audiència abans de dictar resolucions.

El Consorci va desestimar aquesta petició, així com el recurs de reposició que l’entitat va presentar després. L’argument principal per no atendre la petició era que la Llei d’Urbanisme de Balears preveu excepcions a la transparència en el cas dels expedients sancionadors.

Així les coses, es va decidir acudir al Defensor del Poble, per tal de copsar l’opinió d’un òrgan no implicat directament en el cas. Ara s’ha rebut la resposta, que inclou una ampla reflexió jurídica, i conclou que el dret a l’accés a la informació d’entitats sense ànim de lucre dedicades al medi ambient no pot ser conculcat per interpretacions de normatives autonòmiques.

En la seva resposta, el Defensor diu que la visió aplicada pel Consorci vulnera normativa bàsica, cita jurisprudència del Tribunal Suprem al respecte i adverteix que s’estan vulnerant la Llei estatal del dret a la informació ambiental, convenis internacionals i directives comunitàries.

El Defensor del Poble s’adreçarà al Consorci per a recomanar la revisió del cas. També el GOB Menorca ho sol·licitarà de manera formal.