Entitats mallorquines impulsen un manifest de cara a les eleccions europees per una Europa «justa, verda i solidària»

La plataforma 'Visc a Mallorca!', amb el suport de l'Obra Cultural Balear, el GOB, els sindicats CCOO i STEI, i diverses entitats com la Fundació Darder-Mascaró, la Fundació Gabriel Alomar, el Col·lectiu Aurora Picornell, Iniciatives del Mediterrani i l''Instituto República y Democracia', ha presentat un manifest reclamant una Europa «més justa, verda i solidària». Aquest manifest ha estat llegit per l'escriptora Clara Fontanet i l'activista feminista Lila Thomàs davant el centre Balears-Europa, i durant l’acte s’ha comptat amb el suport d'activistes i membres de la societat civil.

El manifest, titulat 'Una Europa per a tothom', vol fer veure a la ciutadania la importància de les eleccions europees del 9 de juny vinent, recalcant la repercussió directa que tenen les decisions de la Unió Europea en les nostres vides. Així, les entitats signants d’aquest manifest defensen «una Europa en pau, democràtica, sostenible, socialment justa, on es defensin les cultures pròpies dels seus pobles i els drets humans sense distinció de gènere, orientació sexual, identitat, raça o nacionalitat».

A més, el manifest sorgeix per la preocupació creixent davant l'auge de l’autoritarisme i el militarisme arreu del continent. Els impulsors del manifest denuncien «les receptes populistes que cerquen desmantellar més de 50 anys de construcció europea». Els signants alerten que aquest fenomen amenaça amb «escorar el sistema cap a la desigualtat, posant en perill els valors democràtics i de justícia social que han caracteritzat la Unió Europea».

Així mateix, el text adverteix que Europa es troba en una cruïlla decisiva: «O es converteix en una entitat únicament econòmica i militar al servei dels poderosos, o avança cap a un model més federal, solidari i asimètric, on es prioritzi els més necessitats», han afirmat Fontanet i Thomàs.

Finalment, el manifest posa èmfasi en la situació particular de les Illes Balears dins Europa, reclamant atenció especial per a l'accés a un habitatge digne i sostenible, la diversificació econòmica i el reconeixement del català com a llengua oficial a la UE. Els impulsors conclouen amb una crida als conciutadans per a «informar-se, reflexionar i votar en consciència», destacant que «tot depèn de nosaltres per avançar cap a una Europa més justa, lliure i solidària», ha dit Fontanet.

Els impulsors del manifest iniciaran una recollida de firmes i una campanya a xarxes socials per a conscienciar la ciutadania. El manifest complet es pot llegir i signar aquí.