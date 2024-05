La Plataforma de Solidaritat amb el Poble Palestí convoca una concentració a Eivissa per a exigir el «final del genocidi»

La Plataforma de Solidaritat amb el Poble Palestí ha convocat per aquest diumenge, 19 de maig, una concentració a Eivissa per a demanar el «final del genocidi» a Palestina. La protesta, amb el lema, 'Eivissa amb Gaza: Stop Genocide', es farà a les 12.00 hores a la plaça de Julià Verdera.



A continuació, dBalears reprodueix íntegrament el manifest que es llegirà durant la protesta:



«Concentració 19 de maig 2024 Eivissa: Contra la Nakba 1948-2024

El 2024 el règim israelià celebra els 76 anys d'existència amb la complicitat de les potències colonials liderades pels Estats Units i el Regne Unit, mentre el poble Palestí, desposseït de les seves terres i malgrat les il·lusions dels acords d'Oslo, encara no té Estat i continua esperant poder exercir el dret a l'autodeterminació.

El 1947, quan l'Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar il·legítimament el pla per dividir Palestina, els pobles palestins van ser atacats i les poblacions terroritzades es van veure obligades a fugir de les seues terres. Entre 1947 i els armisticis de 1949, prop de 900.000 palestins foren expulsats de ca seua, més de 400 pobles destruïts i desenes de milers de morts, inclosos nens i dones esbudellats. La massacre de Deir Yassin n'és un exemple, sense parlar de les fosses comunes conegudes i desconegudes dins d'un context àmpliament planificat.



Des de la seua creació el 1948, el règim sionista ha buscat expandir-se per la major part del territori històric de Palestina i països vesins. Durant la guerra de 1967, el règim sionista va ocupar la totalitat de Jerusalem, Cisjordània, Franja de Gaza i Golan sirià. Des d'aleshores, l'expropiació de la terra no ha cessat mai, ja sigui per confiscació sota diversos pretextos de seguretat, amb la creació i expansió de colònies, els assentaments i l'establiment del sistema d'apartheid. Ja no cal demostrar l'asfíxia econòmica i el robatori de recursos. Ho demostren els plans actuals dels Estats Units per apoderar-se dels pous de gas descoberts al mar de Gaza, així com la resta de la riquesa en matèria energètica que té la zona.



La 'comunitat internacional' té una gran responsabilitat en aquesta situació. Per no ofendre el règim sionista, malgrat els múltiples incompliments de les resolucions de l'ONU, en particular la del problema de refugiats, i les ordres de la Cort Internacional de Justícia, no s'ha fet res per obligar-lo a respectar el dret internacional. A més, mentre l'ocupació continuï en les condicions que tots sabem, els estats membres de les Nacions Unides no estan complint les seves responsabilitats com a signants de la Quarta Convenció del Conveni de Ginebra de 1949 relatiu a la protecció de civils en temps de guerra.



Aquesta Nakba continua des de fa més de set mesos. Les víctimes del genocidi perpetrat per la maquinària de guerra sionista a Gaza superen els 35.000 assassinats i 79.000 ferits, la majoria infants i dones. Al voltant de dos milions de palestins de la Franja de Gaza es van veure obligats a abandonar les seves cases i van ser desplaçats per viure a tendes de campanya, patint gana i manca d'aigua potable i en condicions infrahumanes, així com el bombardeig constant de projectils i míssils prohibits, etc.



Malgrat els seus discursos camuflats, les potències imperialistes, encapçalades pels Estats Units d'Amèrica, donen suport a la colonització sionista i financen aquesta tragèdia humana, mentre que els règims àrabs s'acontenten amb una reacció vergonyosa i molt feble, fins i tot còmplice, davant les matances i destrucció que s'està produint a Gaza. Alguns continuen normalitzant les relacions amb l'entitat sionista, malgrat el rebuig dels seus pobles, i reprimint l'expressió popular de solidaritat amb Palestina, que s'estén per tot el món, fins i tot entre les poblacions de les anomenades potències internacionals.



Des de la Plataforma de Solidaritat amb el Poble Palestí d'Eivissa aplaudim tots els moviments estudiantils a tot el món que s'han mobilitzat i se continuen mobilitzant en suport a la causa palestina, en contra del genocidi i el silenci còmplice (i la incapacitat) de la societat internacional.



- Instem el govern espanyol a treballar dins de la Unió Europea i les seues institucions, a les organitzacions internacionals de les quals Espanya és membre, per construir una solució justa i duradora a l'Orient Mitjà.

I exigim:



- Agilitzar el reconeixement de l'Estat palestí, tal com ha promès el president del govern Pedro Sánchez diverses vegades.



- Tallar tota mena de relacions comercials i venda d'armes amb el règim israelià.



- Prendre mesures urgents per al cessament immediat i permanent de l'agressió sionista contra el poble palestí.



- El cessament definitiu dels bombardejos i l'alto foc immediat.



- L'aixecament immediat, complet i durador del bloqueig sobre Gaza i l'obertura dels ports i els diferents canals per a la lliure entrada de l'ajuda humanitària i acabar amb aquest càstig col·lectiu a la societat civil, que pateix greus violacions del dret internacional.



-La fi de la colonització i el desplaçament forçat de la població, així com la fi de l'ocupació i el retorn de tota la població refugiada i desplaçada palestina.



Des de la Plataforma de Solidaritat amb el Poble Palestí instam a totes les persones presents a seguir actives en la campanya de boicot a tots els productes israelians i recolzar totes les mobilitzacions a favor del poble palestí i la seva resistència.



Visca Palestina Lliure!



Plataforma de Solidaritat amb el Poble Palestí

Eivissa».