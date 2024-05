Sílvia Rigo Marí guanya el premi a la Millor Història de les Illes Balears en la 16a edició d’AMIC-Ficcions

El concurs literari AMIC-Ficcions ha realitzat l’entrega de premis de les Illes Balears i de Mallorca aquest 16 de maig de 2024 al Centre Cultural La Misericòrdia de Palma amb una norantena d’assistents. Dels 422 participants de les Illes Balears, d’entre ells, 271 de Mallorca, la història de Sílvia Rigo Marí, de l’IES Mossèn Alcover de Manacor, ha estat guardonada amb el Premi a la Millor de les Illes Balears i a la Millor Història de Mallorca en la 16a edició del concurs literari AMIC-Ficcions.

La història guanyadora, que ha competit contra la Millor Història de Menorca i la Millor Història d’Eivissa ha estat presentada sota el pseudònim rigosilvia. El jurat ha considerat que, el seu relat titulat 'Balada en atzucac', mereixia la primera posició de les Illes Balears per «un relat intrigant i molt enginyós ple de detalls i descripcions magnífiques que t’enganxa capítol rere capítol igual que ho fan els seus personatges que tenen una veu pròpia molt enriquidora».

La Segona Millor Història de les Illes Balears ha estat per Andreu Moll García, de l’IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella, amb el seu relat 'Crema'm, idò!'. El jurat ha considerat que «narració ben elaborada on ens transmet la desesperança d'un personatge femení al segle XVIII on l'únic recurs que té per estimular la seva ment és la màgia. Un relat que ens fa pensar i apreciar la llibertat, escrit de forma excel·lent on fa coincidir amb gran habilitat l’inici i el final.».

La Tercera Millor Història de les Illes Balears ha estat per Lidia Hernández Marín, l’IES Quartó de Portmany de Sant Antoni de Portmany, amb el seu relat titulat 'X', en paraules del jurat per «Per un increïble relat perfectament escrit, el qual des del primer paràgraf et deixa palpar i endinsar-te en la història que proposa l’escriptora. Una immersió plena i una continuació excel·lent a la narrativa de la Laura Gost».

Segona Millor Història de Mallorca i Millor Història de Palma

Pel que fa a la Segona Millor Història de Mallorca s’ha endut el guardó Alysia Francesca Ciortuz Millig de l’IES Port d'Alcúdia, sota el pseudònim aly5, amb el seu relat 'Vaig morir en vida', per «una veu delicada i tendra que, a través de la mirada d’un poeta enamorat ens fa comprendre de primera mà la importància d’entendre’ns i intentar tirar endavant. On l’autora aconsegueix que la poesia i la salut mental sigui l’element clau de tot el relat».

També s’ha fet entrega del premi especial a la Millor Història de Palma. El guardó se l’ha emportat el grup MNJ Industries format per Nicolae Dobos, Mauro Pérez Romo i Jaume Noguera Torrejón del Col·legi Sant Josep Obrer de Palma, amb la història 'Terra Negra', per «un relat fascinant que, amb un llenguatge ric i uns personatges molt ben desenvolupats, tracta temes complexos sense por i ho fa de forma profunda tot enganxant-nos de principi a fi».

Per acabar, s’ha entregat el premi al Professor més motivador de les Illes Balears i de Mallorca, que ha estat per Rafel Ramis Mandilego del Col·legi Sant Antoni Abat de Son Ferriol.

Dades de participació AMIC-Ficcions 2024

El concurs literari juvenil AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries, va tancar la setzena edició amb una participació de 4.973 alumnes registrats de 309 centres educatius diferents. Aquests joves, d’entre 14 i 18 anys, provenen de Catalunya (3.503), País Valencià (1.011), les Illes Balears (422) i Aragó (37).

De les més de 2.336 històries publicades que es van pujar durant el termini del concurs, el jurat, format per persones vinculades al món literari i de l’educació, ha seleccionat 200 grups finalistes: 119 de Catalunya (187 joves), 44 del País Valencià (71 nois i noies), 34 de les Illes Balears (54 alumnes) i 3 grups d’Aragó (5 alumnes). Mentre que entre el professorat que ha engrescat als joves a participar, el jurat ha seleccionat 35 docents finalistes dels següents territoris: 20 de Catalunya, 6 d’Illes Balears, 2 del País Valencià i 2 d’Aragó.