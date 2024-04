[VÍDEO] Els Sanitaris per la Llengua fan una crida per a omplir la plaça Major de Palma el 5 de maig

El grup de Sanitaris per la Llengua de l'Hospital de Manacor han volgut mostrar públicament el seu suport a la Diada per la Llengua que hi ha convocada per l'Obra Cultural Balear (OCB) el 5 de maig a la plaça Major de Palma.

Ho han fet en un vídeo on assenyalen que «junts diem sí a la proximitat amb el pacient, diem sí a la tolerància, sí a la força de la llengua, que també cura, junts som més grans».

L'esdeveniment del 5 de maig començarà a les 18 h amb l'arribada del Correllengua, que ja haurà recorregut les Illes Balears amb la flama. Cal recordar que Joves de Mallorca per la Llengua organitza el Correllengua, que enguany arriba arreu de les Balears i que finalitzarà amb aquest acte multitudinari a Palma.

«Perquè el nostre amor a la llengua i a Mallorca és infinitament més fort que el seu odi!», així presenta l'OCB la Diada per la Llengua d'enguany fent referència als nombrosos atacs al català per part de l'extrema dreta.