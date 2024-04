La campanya de Sanitaris per la Llengua aterra a Menorca

Sanitaris per la Llengua és el grup obert de més de 700 professionals de l’àmbit sanitari (metges, infermers, auxiliars d’infermeria, zeladors, administratius, etc.) que treballen a centres de Mallorca amb l'objectiu de possibilitar que qualsevol usuari dels serveis de salut pugui identificar els professionals als quals es pot adreçar en català amb la certesa que seran compresos, i d’aquesta manera afavorir el prestigi i promoció de l’ús de la llengua catalana a la Sanitat.

Aquest grup té la intenció de desenvolupar accions de conscienciació sobre la necessitat de garantir el coneixement del català per a atendre i assistir els pacients catalanoparlants de les Balears. Una de les primeres accions ha estat repartir una xapa entre els sanitaris mallorquins participants en la campanya perquè els pacients puguin identificar-los i s'hi adrecin directament en català. L’èxit ha estat rotund i s’ha hagut de fer una nova comanda d’insígnies.

Tant és així que la Plataforma per la Llengua Menorca s’hi ha posat en contacte per a fer possible l’arribada d’aquesta acció i la distribució de les xapes als sanitaris menorquins que vulguin participar de la campanya. L’entitat considera que el fet que «el pacient pugui expressar-se en el seu propi idioma és beneficiós per a un bon diagnòstic, que les llengües sí que salven vides i que amb aquesta petita acció es pot generar un espai segur, tranquil i de confiança entre pacient i personal sanitari, sense oblidar que els catalanoparlants tenen el dret d’expressar-se en la llengua pròpia amb qualsevol membre del cos sanitari, dugui o no la insígnia».

La intenció de la Plataforma per la Llengua Menorca és començar la distribució de les xapes a partir de la setmana que ve.