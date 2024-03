PIMEM Comerç dona support a la proposició de llei de MÉS per Mallorca per acabar amb «el caos informatiu de les rebaixes»

Pimem Comerç ha donat suport a la proposició de llei presentada per MÉS per Mallorca per fixar un període concret de rebaixes i, d'aquesta manera, «sortir del caos informatiu que produeixen les constants campanyes que impulsen les grans superfícies».

Per als comerciants, la liberalització de les rebaixes ha perjudicat el petit comerç i no ha representat cap avantatge per al conjunt dels petits comerços, sinó que sí per a les grans superfícies, segons ha assenyalat Pimem aquest dimarts en un comunicat.

En aquesta línia, la patronal assegura que s'ha passat «d'un ordre que beneficiava al consumidor i al petit comerç a un caos informatiu sobre múltiples campanyes». Segons critiquen, el resultat final ha estat que les franquícies i grans superfícies han estat les grans beneficiades.

A més, des de Pimem Comerç han criticat que la situació de «viure constantment en una campanya de rebaixes» perjudica el mateix consumidor, ja que es generen dubtes sobre quan és el millor moment per comprar.

«El reclam constant de preus baixos deixa de ser atractiu, perd l'esperit de la novetat i porta al consumidor a una desídia i interès que ens perjudica en la nostra política de gestió i planificació», han afegit.