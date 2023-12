«La llengua no es toca», Arran reivindica la defensa de la llengua i carrega contra PP i VOX en la diada de Mallorca

En el marc de la Diada de Mallorca, Arran assenyala l'Oficina de Drets Lingüístics i fa un mural per reivindicar la llengua i els Països Catalans davant l'ofensiva del govern de PP i VOX.

«L'arribada de PP i VOX al govern de les Illes Balears ha suposat un desacomplexament en l'ofensiva contra el poble treballador català», expliquen i afegeixen que «el partit d'ultradreta ha portat la proposta d'eliminar l'Oficina de Drets Lingüístics i canviar-la per l'Oficina de Garantía de Libertad Lingüística, fins i tot, arribant a proposar la sanció a organismes públics que mantinguessin el català».

L'organització reprova el tancament de diversos organismes del Govern i indiquen que «si parlam de drets lingüístics, ens trobam davant d'un exemple clar de persecució al català i a la cultura catalana. En els darrers mesos hem vist com es du a terme més segregació lingüística, com s'arracona la llengua al sector públic fent-la només opcional, com es canvia la diada de Mallorca i un llarg etcètera d'atacs sistemàtics a la llengua i la cultura».

L'entitat juvenil explica que «arraconar la llengua és atemptar contra els drets de la classe treballadora de les Illes Balears i dels Països Catalans, és part del projecte espanyol i burgès que pretén eliminar-nos com a poble».

Davant d'això, Arran reivindica «viure plenament en català, parlar-lo en tots els àmbits i no relegar-lo només a la intimitat, perquè fer això ens fa desaparèixer com a poble. I sobretot, unir la defensa de la llengua amb la resta de lluites, perquè és això el que ens farà vèncer com a classe».

«El projecte de la dreta i l'extrema dreta és clar: empitjorar les condicions materials de la classe treballadora i fer retrocedir els drets aconseguits per continuar acumulant capital perquè es beneficiïn els de sempre, fomentant un model econòmic que ens aboca a la misèria com és el turisme, i un model social on el català, el dret a l'habitatge digne, una gestió sostenible del territori i la defensa del feminisme no hi tenen cabuda. És un projecte que busca confrontar-nos, desposseir-nos i enfortir les elits, continuar acumulant capital passant per sobre de tot». Davant d'això, proposen «unitat popular: organitzem-nos, aturem les seves ofensives i fem-los fora!»