Gran manifestació de la Diada: més de 5.000 persones per la llengua catalana i contra el feixisme

La manifestació de la Diada de Mallorca del 2023 ha estat la més concorreguda de la darrera dècada. Des del 2013 no es recorda una manifestació amb tanta participació. Més de 5.000 persones han respost aquest dissabte a la crida feta per l'Esquerra Independentista de Mallorca i per la Plataforma 31D que amb lemes molt semblants referents a la lluita contra el feixisme i a favor de la llengua catalana han estat el preludi d'un cicle de mobilitzacions que es preveu important.

Amb el lema 'Per una Mallorca antifeixista i en català, som Països Catalans', el bloc de l'Esquerra Independentista ha encapçalat la manifestació que a les 18.30 ha emprés el seu camí que anava des del passeig del Born fins la plaça del Tub de Palma.

A continuació ha desfilat el bloc de la Plataforma 31 de Desembre, amb el lema 'Mallorca antifeixista, Mallorca en català' i que ha agrupat un perfil de manifestant més veterà i que ha ajuntat a la pancarta el diputat Vicenç Vidal, la Consellera de Catalunya Laura Vilagrà, el líder de MÈS per Mallorca, Lluís Apesteguia, acompanyat d'altres dirigents de la formació, els sindicalistes Xisco Ramis i Miquel Gelabert, el president de l'ASM, Joan Planes i altres representants d'entitats.

I encara s'ha format un tercer bloc, encapçalat per la pancarta de l'Aplec jove, amb el lema 'Jovent organitzat per guanyar el futur'.

La manifestació ha transcorregut de manera pacífica, ordenada i, tot i que hi havia segments més silenciosos, en general, amb un ambient molt festiu i reivindicatiu. I Durant tot el trajecte ha rebut noves incorporacions, de manera que la manifestació s'ha anat fent cada vegada més grossa.

Alguns dels clams i pancartes que s'hi han pogut sentir i llegir són 'Mallorca antifeixista, Mallorca en català', 'Contra el feixisme i el capitalisme, jovent organitzat', 'Ni França ni Espanya, Països Catalans', 'No és turismofòbia, és lluita de classes' i 'Ciutat per a qui l'habita, no per a qui la visita'.

Sense cap incident destacable, la manifestació ha arribat a la Plaça del Tub o s'ha fet l'acte polític i el concert.

Estava previst que la periodista Margalida Solivellas llegís el manifest de la Plataforma 31-D, però no hi ha pogut participar per un motiu de salut i l’ha llegit Joan Planes, president de l'ASM.

Pel Bloc de l'Esquerra Independentista han intervengut Ari Suari i Sara Barceló, portaveu de l’esquerra independentista, ha demanat davant els mitjans de comunicació, que el poble mallorquí que surti al carrer per defensar tots els drets nacionals, polítics i lingüístics front a «l’avenç de l’ideari espanyolista» i per reivindicar la independència, el socialisme i el feminisme. També, ha criticat el canvi de data oficial de la Diada: «El PP i Vox volen un mallorquinisme regionalista i buit de contingut polític.» Arran d’això, ha reivindicat una Diada reivindicativa que cerqui la sobirania i la llibertat del poble mallorquí.

Posteriorment a l'acte polític, ha començat la ballada amb el conjunt Al-Mayurqa que, una vegada més ha aplegat centenars de balladors.

La festa a continuat amb les actuacions de a valenciana Tesa i el conjunt Fades.