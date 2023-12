Endavant-OSAN penja un cartell contra la segregació lingüística a la façana de la Conselleria d'Educació

L'organització independentista ha reivindicat l'acció com «una resposta als atacs de PP i VOX a la llengua catalana en l'àmbit de l'educació». Concretament, han fet referència a l'acord entre aquestes dues formacions per a segregar l'alumnat per qüestions de llengua, que els darrers dies s'ha materialitzat en un pressupost específic de 20 milions d'euros i un qüestionari de 600 preguntes dirigit als centres.

Endavant-OSAN ha emmarcat l'acció en el context de la Diada Nacional de Mallorca, que, segons afirma, «enguany ha de significar un clam per la llengua i contra les polítiques de l'extrema dreta». L'organització ha cridat a la participació a la manifestació que partirà demà a les 18h del Passeig del Born a Palma.