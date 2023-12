Margarida Masferrer és la nova presidenta del GOB Menorca

Margarida Masferrer ha estat nomenada presidenta del GOB Menorca, agafant el relleu a Carlos Coll, després de ser votada la seva candidatura per unanimitat durant l'assemblea de l'entitat celebrada aquest dimecres.

Masferrer ha format part de l'associació ecologista com a membre de la junta directiva durant els darrers anys. Amb la votació favorable, Masferrer substitueix a Carlos Coll, qui ha ostentat la presidència durant sis anys.

De mare menorquina, la nova presidenta del GOB Menorca passà els estius de la seva infància a Menorca, on després s'instal·là per exercir la medicina primer com a metge de família i després com a pediatre.

Durant la trobada s'ha explicat que el GOB ha registrat al llarg de 2023 un total de 105 noves afiliacions, el que suposa de dues afiliacions setmanals. Així mateix, l'entitat compta amb una economia «plenament sanejada» i acaba l'any amb un total de 1.560 socis, així com un ampli volum de persones voluntàries.

Els reptes dels ecologistes de cara a 2024 tenen relació amb abordar la massificació a Menorca, les dificultats en matèria de transparència urbanística, la gestió de l'aigua i les adaptacions agràries al canvi climàtic i al context econòmic, entre altres qüestions.