El Jovent Republicà de Menorca demana mesures per posar fi al preu abusiu dels vols

Aquest 27 de desembre el Jovent Republicà de Menorca s'ha concentrat davant l'aeroport de Maó per a demanar preus justos, «en què el descompte de resident s'apliqui correctament», així com «una gestió eficient dels acords amb les aerolínies per part dels òrgans del govern de Menorca».

Així mateix, a través de les seves xarxes socials, el Jovent Republicà de Menorca ha denunciat que «el 75% de subsidi és una mesura ineficient que no atura l'augment de preus escandalós dels vols, ja que les aerolínies continuen tenint dret a apujar els preus d'aquests, sotmesos a l'especulació i el canvi del lliure mercat, on sempre surten guanyant les grans empreses».

També han recordat que el descompte de resident «s'aplica a una tarifa base, establerta per la mateixa aerolínia», i que «no té en compte les taxes aeroportuàries», que són les que representen la major part del preu final que els passatgers paguen pel bitllet.

El Jovent de Menorca ha constatat que «la solució passa per un topall de preus», una mesura que hauria de ser aprovada pel Parlament de les Illes Balears. A més, ha assenyalat que el Consell Insular de Menorca «té el deure de mantenir una xarxa de transport aeri permanent i variada durant tot l'any, no sotmesa a les necessitats del turisme de temporada d'estiu».