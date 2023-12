Dos alumnes del Conservatori, seleccionats per la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, una per la de Canàries i una per la de Madrid

Un total de quatre alumnes del Conservatori Superior de Música de les Balears (Csmib) han estat seleccionats per a formar part d'algunes de les orquestres joves de Canàries, Madrid i Catalunya.

Aquestes orquestres joves, normalment vinculades a una comunitat autònoma, solen convocar audicions anuals, amb la intenció de seleccionar joves talents (d'entre 16 i 25 anys) nascuts o residents en la comunitat autònoma en qüestió, per a participar en les seves trobades orquestrals, segons ha informat la Conselleria d'Educació i Universitats.

Aquestes trobades, pensades per a fer de pont entre l'etapa educativa i el món professional, es duen a terme durant el curs o a l'estiu, i solen consistir en una setmana intensiva d'assajos i una posterior gira de concerts.

Malgrat que la gran majoria de places estan reservades per a joves de la comunitat autònoma de l'orquestra, també es reserven algunes places per a joves d'altres llocs de l'Estat que hagin sobresortit en el procés de selecció.

Entre els quatre alumnes, hi ha Bàrbara Miquel, que actualment cursa 3r en l'especialitat de percussió i ha estat seleccionada per la Jove Orquestra de Canàries (Jocan) o María Gómez, alumna també de percussió però de 4t, seleccionada per la Jove Orquestra de la Comunitat de Madrid (Jorcam).

A més, Rocío Miñana, alumna de 2n de violí, i Joan Fiol, alumne de 4t de violoncel, han estat triats per tocar amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (Jonc).