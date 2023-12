Sebastià Taltavull en el sermó de Matines: «preg perquè s'acabi aquest genocidi i s'opti decididament per construir la pau»

Un any més s'ha fet a la Seu de Mallorca la Missa de Matines, una celebració en la qual el bisbe, Sebastià Taltavull, ha fet una crida a la pau a Palestina i el sermó de la Calenda ha anat a càrrec de Joan Aguiló.

En la seva homilia, el bisbe ha fet una crida a la pau en Palestina amb paral·lelismes amb el naixement de Jesucrist a la Bíblia: «Contemplam el Betlem real de Palestina, on no han pogut representar d'una altra manera que la Mare de Déu portant en braços un nin amortallat amb un llençol blanc, imatge que ens posa davant la resta de la pregaria perquè s'acabi aquest genocidi i s'opti decididament per construir la pau».

Amb aquestes paraules Taltavull també reflexionava sobre com en l'Evangeli el naixement del Messies «assumeix les dificultats del rebuig social, la falta d'habitatge i la immigració forçosa». Així ha emfatitzat que «Déu se serveix de tot l'humà per a dur a terme el seu projecte diví» i ha ressaltat la «senzillesa i la "humilitat».