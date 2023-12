El Cant de la Sibil·la ressona un any més a la Seu

La Catedral de Mallorca ha acollit un any més la interpretació del Cant de la Sibil·la dins la litúrgia de la Missa de Matines, en una celebració en la qual el bisbe, Sebastià Taltavull, ha fet una crida a la pau a Palestina.

Enguany, Esther Barceló, de la capella de la Seu, ha estat l'encarregada d'interpretar la Sibil·la. Així mateix, el sermó de la Calenda ha anat a càrrec de Joan Aguiló i durant la celebració també ha cantat l'Escolania dels Vermells de la Seu.

La Sibil·la

El cant de la Sibil·la és una de les majors i més longeves tradicions religioses a Mallorca. De fet, aquest cant sobre el Judici Final s'interpreta des de fa segles a Matines a les esglésies de l'illa; si bé, poques d'aquestes interpretacions tenen tanta rellevància com la que es fa en la Catedral.

Aquest poema, de gran pes històric i cultural, procedeix del món clàssic i es va començar a interpretar amb melodia gregoriana a partir de l'Edat mitjana. No obstant això, el Concili de Trento va acabar amb la majoria de les seves representacions. Així, aquest cant només va sobreviure en dos punts concrets del Mediterrani, a l'Alguer, ciutat del nord-oest de Sardenya, i a Mallorca.