[VÍDEO] La Plataforma 31D fa una crida a participar en la manifestació de la Diada

La lluita pel dret a decidir no afluixa. La Plataforma 31D ha presentat aquest dissabte a la plaça d'Espanya de Palma la manifestació de la Diada d'enguany en un acte que ha comptat amb la participació de Josep Miquel Arenas, més conegut com a Valtònyc. La marxa començarà a les 18.00 hores al Born de Palma i acabarà a la plaça del Tub. Els convocants han fet una crida a la ciutadania de Mallorca a participar en la manifestació.

Durant la presentació, Joan Planas, president de l'ASM, ha assegurat que la ciutadania de Mallorca «continuarà celebrant la Diada, una data assenyalada en tota la història i el dia en què vam néixer com a poble. Per molt que les institucions vulguin canviar el sentit de la història, el poble respondrà».

Planas ha assegurat que «és un moment important perquè la ciutadania es mobilitzi, s'activi», per a combatre, «des d'aquest posicionament, tot aquest atac des del govern insular de PP i VOX en contra de la llengua i cultura de Mallorca».



«Més en particular», ha continuat Planas, en contra «d'aquest moviment de segregació de l'alumnat per motius lingüístics i tots els altres de caràcter social, que n'hi ha molts, per a sortir als carrers a defensar els drets fonamentals i el sentiment de país cap a una autodeterminació com a solució a tots aquests problemes».

Per part seva, Valtònyc ha assegurat que «la mobilització de la Diada és un deure social per tot el que està passant amb l'extrema dreta, amb la llengua, el feminisme i el racisme institucional». La Plataforma 31D està formada pel Grup Blanquerna, MÉS per Mallorca, STEI i l'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM).

El president de l'ASM @PlanasFJoanCAT, en nom de la Plataforma 31D, convoca a la manifestació de dia 30 a la roda de premsa d'avui dematí.#DiadaDeMallorca31D #30DManifestació pic.twitter.com/CYkPTdVNfQ — sobiranistesmallorca (@AssembSmallorcA) December 23, 2023