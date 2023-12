Fa mig any que el Govern no paga els ajuts del 'Bo Lloguer Jove'

El gruix dels beneficiaris dels ajuts al lloguer que atorga Govern a través del 'Bo Lloguer Jove' varen rebre el darrer pagament el mes de juny. Si bé prop d'un centenar de persones es varen beneficiar del cinquè pagament el 15 de setembre, la major part dels beneficiaris (prop de 1.200 per a la primera convocatòria) varen rebre el seu darrer pagament el mes de juny passat.

El Bo Lloguer Jove és una subvenció per a inquilins de fins a 35 anys, que suposa cobrar 250 euros mensuals durant dos anys com a ajuda al pagament del lloguer (tot i que com a màxim aquest pot ascendir a 900 euros, a qual cosa ha generat moltes crítiques).