MÉS per Palma titlla de «sectaris» els pressuposts aprovats pel pacte PP-VOX

Aquest mateix divendres el pacte de retrocés PP-VOX ha aprovat definitivament el pressupost de l'Ajuntament per a 2024. Per a MÉS per Palma aquests comptes són «sectaris i excloents». La portaveu del partit, Neus Truyol considera que l'equip de govern hauria d'haver explicat els objectius d'aquests comptes: quins serveis pensen cobrir i quins projectes pensen finançar. No hi hem detectat cap millora per als barris i pobles, cap millora per a la vida de la gent. A més, el Partit Popular no ha volgut acceptar cap proposta de la ciutadania per millorar els pressuposts».

MÉS per Palma denuncia que aquests pressuposts estan plens de retallades en serveis i en drets i que donen l'esquena als i les residents de Ciutat. «S'aprova una reducció important per a les escoletes públiques. Destinen zero euros a Memòria Democràtica. També deixen a zero la inversió en habitatge públic i social. Eliminen la gratuïtat del transport públic. També hi ha retallades en promoció de la llengua catalana i en foment de la cultura pròpia, així com retallades en drets i serveis adreçats al col·lectiu LGTBI, però es redueixen els impostos a qui fa negocis immobiliaris».

Per a MÉS, El PP està aprovant uns pressuposts que deixen desprotegides a les persones més vulnerables de Palma. Mentrestant augmenta la inversió en promoció turística, en despeses de dietes i en cotxes oficials. Truyol denuncia que «per al sector hoteler, per als polítics í que hi ha més recursos, però per als serveis públics i per als veïnats i veïnades res de res».

Segons Truyol, «no hi ha cap projecte que millori la ciutat. Són uns pressuposts sectaris que només fan referència al mateix govern i que no tenen cap mirada cap a fora, ni cap perspectiva de millora».

La regidora ha conclòs que «tant en els pressuposts del Govern com en els de Palma ha tocat la loteria, però el guanyador ha estat VOX. Qui ha perdut són tots els ciutadans i ciutadanes de Palma, que han tengut com a premi un govern sectari, que no accepta les propostes dels veïnats».