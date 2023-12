Donen més de 500 safates de carn a Can Gazà

L'empresa Embotits Matas de Maria de la Salut ha fet el lliurament de més de 500 safates de salsitxes a Can Gazà que serviran per donar menjar a més de 2500 persones als seus menjadors socials.

Embotits Matas una empresa familiar situada al municipi de Maria de la Salut quasi al centre de l'illa i que es dedica des de l'any 1999 a la producció d'embotits amb el segell d'empresa artesanal, s'ha volgut sumar a les accions solidàries perquè les persones que pateixen els efectes de pobresa i exclusió social com els que viuen a Can Gazà o membres de la Fundació tardor puguin assaborir Nadal i oblidant les dificultats que alguns tenen com a persones alcohòliques o drogodependents, i per això han volgut aportar un gest de solidaritat, en aquestes dates tan emotives les persones solen reunir-se per a celebrar Nadal.

Un dels propietaris, Bernat Carbonell, ha fet lliurament de més de 500 safates d'un dels seus productes més emblemàtics, les salsitxes. Unes safates que donaran menjar a més de 2.500 persones i que ha comptat amb la col·laboració desinteressada de moltes persones anònimes.