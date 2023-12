Els 20 milions d'euros destinats a la segregació lingüística quedaran bloquejats fins a conèixer quants de centres implementaran la mesura

Els 20 milions d'euros destinats a la segregació lingüística dels alumnes de les Balears quedaran «bloquejats» fins a conèixer quants de centres implementaran aquesta mesura a partir del curs que ve.

Així ho ha explicat el vicepresident i conseller d'Economia, Hisenda i Pressuposts, Antoni Costa, després d'aprovar, en el ple del Parlament, els pressuposts generals de 2024.

L'esmena més controvertida ha estat precisament la partida de 20 milions d'euros destinats a la segregació lingüística, un assumpte que des del passat mes d'octubre ha mobilitzat a més de 130 centres escolars d'arreu de les Illes Balears. La mesura va ser una exigència de l'extrema dreta, davant la qual Margalida Prohens va cedir a canvi d'aprovar els pressupostos.

Després d'aquesta esmena, Costa ha matisat que el Govern manté la seva postura que l'implementació de l'elecció de llengua no es pot quantificar i, per això, no podrà executar-se fins que coneguin el nombre de centres que vulguin sumar-se al pla pilot, de caràcter voluntari.

El vicepresident ha recordat que, a més, aquesta implantació no serà una realitat fins al darrer quadrimestre de l'any, per les dates d'inici del curs escolar. També ha destacat que els 20 milions «constitueixen un màxim» i, per tant, no se superarà aquesta quantitat.