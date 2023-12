Aprovats els primers pressupostos del Govern de Prohens

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous els primers pressupostos generals del Govern de Prohens, que sumen 7.320,7 milions d'euros per al 2024, i que incorporen pràcticament totes de les esmenes de Vox, inclosos els 20 milions d'euros per a la segregació lingüística en àmbit escolar.

Els pressupostos han quedat aprovats amb el suport del bloc d'investidura: PP, Vox, el diputat de Sa Unió de Formentera i el no adscrit Xisco Cardona.

En total, s'han aprovat 135 esmenes durant la fase de ple, nou d'elles aquest dijous a les seccions d'Agricultura, Pesca i Medi natural i Habitatge, Territori i Mobilitat. Quatre esmenes provenen de MÉS per Mallorca -ajuda a la Fundació Jardí Botànic i millores a les aturades de transport públic-, una d'Unides Podem -VPO a Maó-, dues de Més per Menorca -projecte de cohabitació a Alaior i ajudes per a viatges interilles per a fills de pares separats- i dues del PSIB -VPO a Maó i projecte d'urbanització a Dalt es Cos-. Els pressupostos han superat així la seva tramitació després de negociacions entre el PP l'extrema dreta.

De manera unànime PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem han retret al Govern el que consideren una completa «claudicació» davant els seus socis, mentre que des de l'Executiu no han deixat d'insistir que no es desvien del programa del PP ni de l'acord original amb VOX.

De totes les esmenes de VOX que s'han acabat incorporant al projecte, la més controvertida és la partida de 20 milions d'euros que es destinaran a la segregació lingüística en l'àmbit escolar, a la qual els membres de Xarxa Educativa per la Llengua, de la qual formen part l'OCB i sindicats com CCOO i UGT, s'han oposat avui de matí.

Una altra de les esmenes més polèmiques és l'eliminació de subvencions nominatives a les patronals CAEB i Pimem i els sindicats UGT i CCOO, per un valor total de 400.000 euros. L'esquerra manté que aquesta proposta no figurava a l'acord d'investidura.