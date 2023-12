Plataforma per la Llengua incorpora a l'oficina de Palma un dispositiu per controlar la presència del català a Google

Plataforma per la Llengua Illes Balears ha entrat a formar part de la Xarxa de monitoratge del català digital, una campanya impulsada per l’Aliança per la presència digital del català, de la qual forma part l’entitat. La Fundació .cat, coordinadora de l’Aliança, ha instal·lat a l’oficina de Plataforma per la Llengua a Palma un dispositiu de monitoratge que permet detectar incidències pel que fa a la visibilitat del català als resultats de Google. Els aparells fan cerques web i comuniquen els resultats al servidor de la fundació, on s’estudien aquests resultats per a conèixer com evoluciona el posicionament del català a Internet.

L’Aliança per la presència digital del català va començar a treballar al març per a recuperar la visibilitat dels llocs web en català a Google, que havia disminuït notablement, i aquest setembre va aconseguir que el cercador fes canvis en l'algoritme i els resultats en català i en altres llengües en comunitats multilingües recuperassin rellevància. L’Aliança havia pogut quantificar que dos de cada tres webs en català havien perdut visites i que, tanmateix, amb el darrer canvi en l’algoritme ja s’havia més que duplicat la presència de pàgines en català entre els tres primers resultats del cercador (del 24% al 57%). Malgrat el canvi, l’Aliança va decidir crear i instal·lar sensors de monitoratge per a mantenir el bon posicionament del català a les cerques i solucionar problemes de forma ràpida abans que s’agreugin.

El primer sensor de la Xarxa de monitoratge del català digital es va instal·lar el 17 d’octubre a la seu d’Acció Cultural del País Valencià i, després de comprovar-ne el bon funcionament, se n’estan instal·lant d’altres arreu del territori. També n’hi ha d’haver a Andorra o a la Catalunya-Nord.