Tramuntana XXI llança una guia per al consum local a la Serra de Tramuntana

Tramuntana XXI ha llançat una «Guia pràctica per al consum del producte local a la Serra de Tramuntana» amb l'objectiu de fomentar la compra a establiments que ofereixin productes locals durant les festes de Nadal.

Aquest dimarts l'entitat ha informat que la finalitat de la guia és fomentar que les compres nadalenques siguin més sostenibles i que «contribueixin a potenciar una economia circular» als municipis de la Serra de Tramuntana. Així mateix, el catàleg conté més de 130 establiments de restauració, comerços i productors locals dels municipis de la Serra que disposen o venen productes locals mallorquins.L’entitat ha criticat que l'economia està «massa centrada en el turisme» i que «la falta de rendibilitat en la producció i distribució de producte local provoqca una regressiva desvinculació de residents i visitants».

A més, s’ha elaborat un mapa digital al qual se situen tots els establiments i productors i que compta amb un catàleg de productes on s’hi poden trobar productes gastronòmics de la Serra, com fruita i verdura, vins, formatges i carn, així com sabons i olis essencials. La guia es pot trobar en format digital i es pot descarregar a la pàgina web de l'entitat. Tramuntana XXI ha anunciat que al 2024 es presentarà el catàleg en format físic a diversos municipis de l’illa.