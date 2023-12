Vidal al Congrés: «La nostra cultura ha rebut un dels atacs més greus de la història»

Aquest dimarts, al Ple del Congrés dels Diputats, el diputat de Sumar MÉS Vicenç Vidal ha fet esment, a la seva intervenció, a «un dels atacs més greus que ha rebut la nostra cultura en tota la història». Ha constat que Margalida Prohens «ha venut, a canvi d’uns pressupostos, la nostra llengua i la nostra cultura, creant apartheid entre els joves, que seran separats segons l’idioma que parlin». Finalment, Vidal s’ha dirigit directament als diputats del Partit Popular i de l’extrema dreta, i ha dit, citant a Antoni Llabrés, que «l’amor a la nostra llengua serà molt superior al seu odi».

"Avui vull destacar la nostra cultura, una riquesa gran desconeguda per vostès, que avui ha sofert un dels atacs més greus de la història.



El nostre amor per la nostra llengua, senyors de Vox i del PP, serà molt superior al seu odi."



💬 @vidalmatas14 pic.twitter.com/oeM5LOt7La — Sumar (@sumar) December 19, 2023

Cal recordar que el Partit Popular ha cedit davant l’extrema dreta i ha acceptat destinar vint milions d’euros dels pressupostos per a l’any vinent a la segregació lingüística. La resposta de l’escola pública és molt clara: «La llengua no es toca». I és que les darreres decisions del Partit Popular -recordem, després que el conseller d’educació, Antoni Vera, hagi assegurat que la segregació es produiria- no són res més que l’ombra del PP de Bauzà, i l’escola pública promet una reacció tan contundent com la de fa una dècada.