L'Associació d'Usuaris del Tren demana al Govern trens nocturns les nits de Nadal, Cap d'any i Reis

L'Associació d'Usuaris del Tren ha demanat al Govern, que ofereixi serveis especials nocturns en les línies Palma-Manacor i Palma-Sa Pobla les nits de Nadal, Cap d'any i Reis.

En un comunicat, l'Associació d'Usuaris del Tren ha informat que ha sol·licitat a la Conselleria de Mobilitat que per als dies 24, 25 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener hi hagi serveis especials nocturns de tren en les línies Palma-Manacor i Palma-Sa Pobla.

A més, ha reclamat que l'anunci dels serveis especials per als dia 24, 25 i 31 de desembre es comuniqui amb la «suficient antelació» per a d'aquesta manera «facilitar la planificació dels desplaçaments» i, ha afegit, «no d'un dia per l'altre».

Així mateix, ha reclamat que no es redueixin els serveis de tren dels dies 25 de desembre i 1 de gener a partir de les 20.00 hores i que aquests funcionin «com un diumenge i festiu habitual, sense retallar freqüències i facilitant els desplaçaments en transport públic».

Finalment, l'Associació ha continuat insistint en la necessitat que durant les nits dels caps de setmana i vespres de festius hi hagi serveis nocturns de trens per a facilitar que durant les matinades d'aquests dies els desplaçaments puguin ser «segurs» i reduir els accidents de trànsit «de conseqüències fatals» que «massa sovint» ocorren en carreteres de Mallorca.