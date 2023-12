UOB Ensenyament: «Inspecció Educativa ha de vetlar pel compliment de la llei, no ha de ser una GESTAPO que fiscalitzi els docents»

UOB Ensenyament considera «absolutament intolerable l’esmena als pressupostos de la comunitat presentada pel partit d’ultradreta VOX referent a l’augment de la plantilla d’inspectors i que resa textualment: 'Reforzar la plantilla de inspectores en educación para preservar la enseñanza y la ausencia de intromisiones ideológicas'».

UOB Ensenyament entén que la tasca d’Inspecció Educativa és «vetllar pel compliment de la llei i no per ser una GESTAPO de marca blanca que fiscalitzi la tasca dels docents i, encara molt menys, estigui pendent de la seva ideologia particular».

Convertir la Conselleria «en una espècie de Gran Germà orwelià no ajuda en res a millorar un sistema educatiu que ja té molts problemes sense solucionar, i és un retrocés més en les condicions socio-laborals dels docents, condicions que cada vegada estan més malmeses», afirmen i afegeixen que «si ja és greu que l’Administració no faci res per ajudar als docents en la seva tasca diària, encara ho és més que n’intenti controlar el seu pensament».

Així mateix, UOB Ensenyament considera «alarmant» que el mateix departament d’Inspecció Educativa no s’hagi manifestat en aquest sentit.

Per tot això, UOB Ensenyament insta el Govern a «no deixar-se controlar per l’extrema dreta i no convertir la Conselleria d’Educació en una delegació de VOX des d’on aquest partit pugui continuar la seva tasca de persecució del català i de la dissidència política com a primeres passes de la solució final que ha dissenyat per exterminar l’educació pública, universal, de qualitat, i en català, i la llibertat de càtedra de les i els seus docents».