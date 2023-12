Un client parla al carnisser d'un supermercat del Port d'Alcúdia i aquest li respon «habla en castellano!» es queixa a l'encarregada... i tampoc el vol entendre

Antoni R.M. va intentar fer la compra al supermercat Eroski «situat al carrer de la Punta, paral·lel a la carretera d'Artà del Port d'Alcúdia», però no se'n va sortir. La negativa a atendre'l si no parlava en castellà, li va impedir fer-ho.

«Avui vespre hi he anat a comprar carn. M'he dirigit al carnisser i l'hi he demanat el que volia. M'ha mirat amb actitud xulesca i supremacista i m'ha enflocat 'En castellano...'. Ja hi som. Idò no. Avui no. Avui no te xerraré en castellà. He fet mitja volta i he partit amb la intenció de parlar amb l'encarregada. Sorpresa. L'encarregada tampoc m'entenia. I es que a mi m'és igual si em parlen en castellà. No hi tenc problema. Però quan vaig a una botiga, un establiment o al metge vull poder parlar en la meva llengua i que m'entenguin» ha explicat el client discriminat per haver volgut usar la llengua pròpia i oficial de les Balears.

El client ha afegit una reflexió final en el seu comunicat a les xarxes socials: «Pens que una empresa com Eroski hauria de demanar als seus empleats que entenguin la llengua de la terra on esta establert». També ha anunciat que presentarà una queixa oficial.