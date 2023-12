Centenars de joves donen el sus a l'Ateneu Popular La Fonera de Palma

Unes 400 persones, la majoria de les quals joves, varen participar en l'acte d'inauguració de l'Ateneu Popular La Fonera, situat al carrer de Manacor, 36 de Palma.

Aquest passat divendres el moviment popular independentista ha fet una passa històrica amb la posada en marxa de l'Ateneu Popular La Fonera.

Durant l'acte d'inauguració es va explicar tot el procés que ha desembocat en la constitució de l'Ateneu.

El col·lectiu artístic Distopia va exposar algunes obres dels artistes que el conformen. Hi hagué celebració gastronòmica amb el menjar preparat per Cuina d'olors i, sobretot, hi hagué bon ambient i retrobades entre antics i nous militants de l'independentisme combatiu.