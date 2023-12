Plataforma per la Llengua organitza la taula rodona 'Llengua i identitat. De l'edat mitjana a l'època contemporània'

L'entitat que treballa per promoure la llengua catalana com a eina de la cohesió social Plataforma per la Llengua ha organitzat la taula rodona 'Llengua i identitat. De l'edat mitjana a l'època contemporània', a càrrec de Pere Salas, Doctor en Història i autor de 'L'espanyolització de Mallorca' (2020) i Gabriel Ensenyat, Doctor en Història Medieval i autor de 'Moros i catalans. Un debat identitari a Mallorca (1969-1972)' (2023) i presentada per Marina Garcias, voluntària de Plataforma per la Llengua Mallorca.

La taula rodona, emmarcada dins els actes de la Diada de Mallorca, tendrà lloc el proper divendres, 22 de desembre, a les 19.00 hores al Centre Flassaders de Palma.