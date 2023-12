La UIB organitza una jornada científica sobre malnoms

El Gabinet d'Onomàstica de la Universitat de les Illes Balears (UIB) organitza aquest dissabte a Llucmajor, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) i l'Ajuntament de Llucmajor, la XXXI Jornada d'Antroponimia i Toponímia que, per primera vegada des de la primera edició, tractarà sobre els malnoms.

L'objectiu, segons ha informat la UIB, és promoure la recerca en un camp amb pocs estudis acadèmics, malgrat que són molt útils tant per als investigadors d'estudis històrics, lingüístics i antropològics, com per a la societat en general.

La ponència inaugural la pronunciarà Rosa Planas Ferrer, en el 20 aniversari de la publicació de 'Els malnoms dels xuetes a Mallorca'. Seguidament, hi haurà una quinzena de comunicacions de temàtica variada com 'Noms i malnoms de futbolistes del RCD Mallorca (1997-2023)', de Natàlia Fuster i Laura Miró; o 'Etnopoètica i malnominació. Una aproximació als glosats de malnoms a Mallorca', d'Andreu Ramis; 'Senyes i pesqueres de la badia de Palma', de Jaume Amengual; o 'L'ús de la toponímia en la poesia menorquina contemporània', d'Aina Gomis.

També participaran investigadors com Antoni Mas, Jaume Obrador, Miquel Àngel Tortell, Antoni Ordinas, Pere Garau, Bernat Vellvè, Josep Nicolau, Dídac Martorell, Pau Bibiloni, Antoni Ginard i Joan Vanrell. La clausura de la part científica correspondrà a l'estudiós Pere Galiana, que presentarà el seu llibre 'Els malnoms des Coll d'en Rabassa: recull i anecdotari'.