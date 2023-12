La Plataforma Energies Renovables Sí, però així NO presenta el seu Manifest i fa una crida a les institucions perquè escoltin les entitats

Una vintena d'organitzacions ecologistes han promogut el manifest de la plataforma 'Energies Renovables Sí, però així NO', amb el qual demanen, a les diferents administracions, una moratòria urgent dels macroparcs solars planificats en diferents municipis de Mallorca, entre altres qüestions.

En aquest manifest, associacions com el GOB, Amics de la Terra, Extinction Rebellion Mallorca o No macrorenovables a Son Fuster de Selva han sol·licitat al Consell de Mallorca, el Govern i als ajuntaments de l'illa que «es deixin ajudar i dialoguin amb la ciutadania i les entitats preocupades per l'ús massiu del sòl rústic per a centrals fotovoltaiques», perquè, «hi ha alternatives».

'Energies Renovables Sí, però així NO' ha afirmat que la transició energètica i el canvi climàtic són «temes claus i determinants» de la política de les illes i «ha de fer-se de forma participada, adaptada al territori i planificada territorial, energètica, agrícola i paisatgísticament».

Ara, la plataforma ha posat sobre la taula el seu manifest amb les demandes i propostes per «una ubicació racional, sostenible i planificada de les instal·lacions d'energies renovables a Mallorca».

Per això, des de la plataforma, a més de la moratòria, han iniciat una campanya per a promoure adhesions al manifest davant la «proliferació i acceleració» de nous parcs de grans dimensions, com els de Puntiró o el de Talapi a Sa Pobla, i «impulsar accions per a promoure el debat social en un tema tan sensible territorial i socialment».

El manifest inclou propostes per a una transició energètica «adaptada al territori, democràtica i justa, juntament amb altres amb d'usos del territori i implantació territorial de les renovables».

Algunes d'aquestes propostes coincideixen, a més, amb les propostes sorgides dels processos de deliberació de l'Assemblea Ciutadana pel Clima. En concret, hi ha propostes amb més d'un 90 per cent de suport que «el Govern es va comprometre a implementar».

La plataforma espera que el Consell de Mallorca, els ajuntaments i Govern tenguin present aquestes propostes i les assumeixin en la seva acció política energètica, ja que «la transició energètica és urgent i ha d'adaptar-se als reptes territorials, ambientals i socials dels pròxims anys».

La Plataforma ha posat en marxa un blog https://renovablesaixino.blogspot.com/ on es pot trobar:

● el Manifest:

https://renovablesaixino.blogspot.com/p/manifest-renovables-si-pero-aixi-no_13.html

● el formulari d’adhesions obert a persones, col·lectius i entitats que s’hi vulguin

sumar:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeumfZF2GZFlRwQBap3UX38Gz9M9P1S

● el mapa actualitzat amb els projectes en tramitació

https://renovablesaixino.blogspot.com/p/mapa-de-parcs-en-tramitacio.html

Entitats impulsores del Manifest

● GOB - Mallorca

● ATTAC - Mallorca

● ARCA

● No Macrorenovables en Son Fuster, Selva

● La Utòpica Xarxa Ecosocial

● APAEMA

● Bona Ona

● Amics de la Vall de Coanegra

● No al Parc FTV Sa Pobla

● Xarxa per la Sobirania Alimentària

● Amics de la Terra

● SEAE

● Reviure Tofla

● XR Mallorca

● Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga

● Son Bonet Pulmó Verd

● Som Energia

● Som Serveis Energètics

● Federació d’Associacions de Veïns de Palma

● AAVV de Pòrtol