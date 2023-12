El GOB registra una sol·licitud davant la Demarcació de Costes per fer efectiva la demolició del Bungalow

El GOB Mallorca ha registrat una sol·licitud davant la Demarcació de Costes a les Balears per reclamar que s'actuï sobre el restaurant El Bungalow en Ciutat Jardí i que es faci efectiva la seva demolició.

En un comunicat emès aquest dijous, l'associació ecologista ha informat que ha sol·licitat informació sobre les actuacions realitzades per la Demarcació de Costes en relació amb la demolició i retirada de les edificacions.

Igualment, han demanat que es tanqui l'«activitat il·legal» de restauració mentre no s'executi la retirada del restaurant. A més, han reclamat que es doni compliment a la retirada de l'edifici per a «assegurar la integritat, l'adequada conservació, la restauració necessària i per a garantir l'ús públic del domini públic marítim terrestre».

El GOB ha recordat que el Ministeri espanyol per a la Transició Ecològica va denegar al juliol de 2022 la sol·licitud per a legalitzar l'ocupació del domini públic marítim terrestre del Bungalow. En concret, el restaurant ocupa uns 440 metres quadrats que inclouen l'edifici, la terrassa i els accessos, situats en el litoral de Ciutat Jardí.

Així mateix, en la mateixa resolució ministerial s'atorgava al restaurant un termini de sis mesos per demolir les instal·lacions i restituir els terrenys. Si no s'executava la retirada de les edificacions en el termini establert, s'ordenava a la Demarcació de Costes a procedir a l'execució forçosa o subsidiària.

El Ministeri també ordenava a la Demarcació de Costes demolir i retirar tres plataformes de formigó situades entre la mar i el restaurant.

No obstant això, l'associació ha lamentat que ha transcorregut gairebé un any i mig des de l'ordre del Ministeri i que el restaurant continua obert. A més, han criticat que la Demarcació de Costas no ha retirat les tres plataformes de formigó que formen part del restaurant.