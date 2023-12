Desenes d'activistes es manifesten a Palma per lluitar contra el canvi climàtic

Un grup d'activistes climàtics s'han manifestat aquest dissabte a Palma, per a, amb motiu de la celebració de la COP28 que es fa a Dubai, exigir que d'aquesta surtin «solucions, no declaracions».

Així ho ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació, la portaveu de Joventut x Clima, Júlia Isern, qui ha informat que la manifestació se suma a les accions estatals en resposta a la COP28. «Volem mostrar el malestar social per com els països gestionen la crisi climàtica», ha assegurat.

«Cada vegada es veuen més les conseqüències, tant a nivell climàtic com de biodiversitat, perquè s'estan creuant molts límits planetaris, que porten a una crisi brutal», ha afegit Isern, lamentant que, mentre això passa, «els governs no fan suficient».

Així, ha destacat Isern, «els joves estem aterrits davant com serà el futur». Per això, «ens manifestam, per a mostrar que hi ha sortida, que hi ha mesures que es poden prendre davant aquesta crisi climàtica». En aquest context, ha incidit, «és molt important, com a societat, estar units i fer passos endavant cap a un futur sostenible».

Per a això, Isern ha apuntat que «és necessari reduir els combustibles fòssils fins que s'esgotin totalment; així com apostar per una transició climàtica que sigui respectuosa amb les persones més vulnerables i la biodiversitat i, a més, també tingui en compte a totes les persones del sud global, que són les més afectades per aquesta crisi climàtica».

D'aquesta manera, sobre la COP28, Isern ha reconegut que «les cimeres climàtiques és molt importants que es facin» però, al mateix temps, ha lamentat que, després, «no s'executin els compromisos adoptats en les mateixes pels governs». «Això és el que reivindiquem, que es compleixin els acords que s'adoptin en aquestes trobades perquè estem davant una emergència climàtica», ha insistit.

Així mateix, la portaveu de Joventut x Clima ha qualificat «d'alarmant» que la COP28 se celebri a Aràbia Saudí i que el president d'aquest país, per tant, «sigui també el president de la petroliera nacional». «És una incongruència que la persona que ha de presidir una reunió per a reduir els combustibles fòssils sigui justament una que s'enriqueix de la producció d'aquests», ha acabat queixant-se.

Manifestació silenciosa

Els assistents, unes 90 persones, vestides de negre i amb espelmes i ciris, han començat la manifestació passades les 18.00 hores al parc de les Estacions. La marxa, que ha estat silenciosa, ha continuat per alguns dels principals carrers de Ciutat fins a arribar davant la Delegació del Govern espanyol a les Balears, on s'ha llegit un manifest.