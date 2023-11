Organitzen una taula rodona sobre la proposta del Govern que pretén segregar els alumnes de les Balears per raó de llengua

La Plataforma per la Llengua Illes Balears ha organitzat per a aquest dijous, 30 de novembre, una taula rodona a l'IES Josep Maria Quadrado, Ciutadella, per a reflexionar sobre la nova proposta del Govern que pretén segregar els alumnes de les Balears per raó de llengua.

L'acte es farà a les 19 hores a la sala d'actes del centre educatiu i comptarà amb la participació de Rosa Gornés (presenta), Gemma Ferrer (modera), Ismael Pelegrí (professor de llengua catalana i literatura a l'IES Joan Ramis i Ramis), Josep Carreres (mestre del Col·legi Concertat Sant Francesc d'Assís de Ferreries), Maria Camps (representant del sindicat STEI) i Susagna Torres (mare i membre de l'APIMA del CEIP Pintor Torrent de Ciutadella).