La Coordinadora Transfeminista de Mallorca reivindica «la lluita combativa» contra les violències masclistes

La Coordinadora Transfeminista de Mallorca s'ha manifestat aquest dissabte, 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les dones, a Palma, des de la plaça de la Porta Pintada i fins a Cort, per a defensar que «amb penis o vagina» totes les dones, també les transsexuals, són «combatives» i reivindicar «la legitimitat de fer front a totes les violències masclistes».

Així ho ha explicat Sara Barceló, membre de la Coordinadora Transfeminista de Mallorca, en declaracions als mitjans de comunicació, en les quals ha justificat una manifestació, amb motiu del 25N, separada de la del Moviment Feminista de Mallorca.

«Nosaltres no creiem en la divisió, menys encara en un context de desarticulació i de desmobilització dels moviments socials, que afecta també el moviment feminista. Per aquest motiu, fem una crida a la unitat, perquè creiem que la unió fa la força», ha defensat Barceló. Si bé, ha postil·lat, «nosaltres som una coordinadora obertament transinclusiva i, mentre hi hagi un moviment feminista, on les trans no se senten segures ni representades, seguirem el camí que creiem que cal seguir, el de la diversitat, la unió i un moviment feminista fort».

Amb aquestes paraules, Barceló ha reivindicat la «lluita transinclusiva» i la recuperació del «caràcter combatiu i de classe»; així com, amb motiu del 25N, «la legitimitat de fer front a totes les violències masclistes que sofreixen les dones». Violències, ha precisat, que «tenen el seu origen en el patriarcat i el capitalisme, que vol a les dones doblement oprimides, assumint, d'una banda, les jornades laborals, i, per un altre, la responsabilitat de les cures per a mantenir aquesta estructura de poder».

A la manifestació hi han participat unes 250, segons l'organització. Els manifestants, que han marxat, darrere d'una pancarta, amb el lema 'Aquest 25N, davant la violència patriarcal, autodefensa i contraatac', pel carrer Sant Miquel, passant per Plaça Major, fins a arribar davant l'Ajuntament de Palma, han cridat «fora masclistes dels nostres carrers» o «no són mortes són assassinades». A més, alguns assistents portaven cartells on es podia llegir «aquest 25N la por canviarà de bàndol» o «som el crit de les qui ja no hi són».

Entre els manifestants ha destacat la presència de polítics com el diputat de Sumar MÉS en el Congrés, Vicenç Vidal, la diputada de MÉS per Mallorca en el Parlament Maria Ramon, la portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, i la regidora d'Unides Podem, Lucía Muñoz, entre altres.

Durant la lectura del manifest, membres de la Coordinadora Transfeminista han expressat que, «en un alarmant context de creixement del feixisme i d'implementació del seu programa dins de les institucions», és necessari «l'autodefensa i unió de totes les dones treballadores» per a combatre «no només la violència de gènere, sinó també la violència institucional o la violència sexual».

Així mateix, aquest 25N, han tingut un record per a la població civil de Gaza i Cisjordània, afirmant que «no és possible oblidar-se del genocidi contra la població civil i el règim d'apartheid instaurat en aquests territoris que ara mateix està perpetuant l'estat sionista d'Israel cap al poble palestí».

«Les dones palestines, massacrades també per l'Estat d'Israel, formen part activa dels moviments de resistència», han reivindicat i, per això, han cridat a «activar la mobilització pertot arreu, la solidaritat internacionalista i els mecanismes de legítima defensa del poble palestí». «No permetrem que es justifiqui el genocidi en el nostre nom», han conclòs.