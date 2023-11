Més de 450 docents de les Balears fan una crida a la reorganització de les assemblees de centre per a frenar les polítiques educatives al servei de l'extrema dreta

Més de 450 mestres i professors de 90 centres educatius criden a la reorganització de les assemblees de centre per a frenar les polítiques educatives al servei de l'extrema dreta.

L’escrit que, com la rosa de paper del poema d’Estellés, ha passat de mà en mà amb total discreció -no s’ha publicat a xarxes socials ni enviat mitjançant grups de WhatsApp o Telegram- ha aconseguit, en dos dies, l’adhesió de 454 mestres i professors de 90 centres educatius, públics i concertats, de Mallorca, Eivissa i Menorca.

La clara intenció del text és animar els docents a organitzar-se en assemblees de centre i aportar arguments que ajudin a situar-se respecte a l’actual conjuntura educativa. «El text no ha estat promogut per cap organització i, per tant, no va acompanyat de més accions que les que es puguin desenvolupar a cada centre per les assemblees que se n’organitzin. Pel mateix motiu no hi haurà cap portaveu fent declaracions als mitjans de comunicació», han explicat.

Aquesta crida es publica en un context en què ja hi ha escoles i instituts en els quals els docents han mostrat públicament el seu rebuig a les decisions que s’estan prenent en matèria educativa per part del Govern i la Conselleria.

«El gran nombre d'adhesions recollides en tan poc temps poden ser un termòmetre de la preocupació que hi ha entre els docents per les agressions dialèctiques que ha començat a patir l'escola i els mateixos docents», remarquen.

La crida: 'És hora de reorganitzar-se als centres'

«Nosaltres, que cada dia estam dins les aules amb el nostre alumnat i que malgrat els continus cops de timó de les administracions educatives i els reptes socials que hem d’afrontar, continuam capejant els temporals, sabem que el paper dels docents en el sistema educatiu és cabdal. Tot i això, el nostre aprenentatge, el nostre saber, l’experiència acumulada fruit de la investigació per conèixer com l’alumnat aprenen més i millor és sovint menyspreada; així ens han volgut sempre: com a peons sense opinió.

Les imposicions damunt la nostra feina han anat caient, a vegades amb una cara alegre i un discurs inclusiu i altres a fuetades. No podem oblidar assumptes com el TIL, la llei de símbols o el decret de convivència, ni tampoc el marcatge horari, els criteris d’avaluació LOMLOE o la digitalització acrítica i privatitzadora. Totes aquestes mesures tenen en comú la imposició des de dalt, i així ho hem sentit nosaltres.

Però la situació actual, amb l’extrema dreta en les institucions, la presència del seu missatge als mitjans de comunicació i entre les classes populars, incloent-hi la gent més jove, ha posat l’Educació en el punt de mira convertint-la, un altre pic, en camp de batalla. De la mà dels intolerants ha tornat el discurs criminalitzador dels docents i les escoles; hem estat testimonis en els darrers mesos d’acusacions d’adoctrinament, d’imposició i, fins i tot, de distribució de material pornogràfic. Acusacions sense recorregut, però llançades per difamar i atacar el col·lectiu, per paralitzar-lo, perquè s’autocensuri i per intentar condicionar les polítiques educatives als seus postulats excloents.

El darrer episodi que ha acabat de remoure les aigües, ja de per si tèrboles, ha estat l’anunci irresponsable de la lliure elecció de llengua a l’ensenyament, acompanyat de mentides que han estat esbombades i amplificades i que són encara més greus quan sabem que en molts casos ni tan sols s’estan complint els projectes lingüístics dels centres. Uns projectes que s’haurien de revisar per assegurar-ne l’objectiu del coneixement i la competència en les dues llengües cooficials al final de l’escolarització obligatòria, cosa que ara no està passant. Però tots sabem que el coneixement de les llengües no és l’objectiu de l’extrema dreta, així que en les nostres mans està mostrar la falsedat i hipocresia del seu discurs.

D’altra banda, una de les primeres propostes de la nova Conselleria és un decret d’escolarització amb mesures que agreujaran la segregació escolar que ja pateix el sistema educatiu en les poblacions més grans.

Sabem que no acabarà aquí: després vendrà el pin parental com a element de censura i de control davant d’una escola que vol ser plural i que treballa per la igualtat social. Grups i persones amb valors classistes, masclistes o racistes ens acusaran d’adoctrinament per obligar-nos a tractar o no tractar determinats temes i així construir l’escola dels seus capricis. En aquest context hostil, els sotasignats, docents en actiu d’escoles i instituts de les Illes Balears, fem una crida a la reorganització als centres. Davant de les acusacions, les difamacions i els atacs que vendran, hem d’activar-nos i poder-nos trobar en aquells espais democràtics, de diàleg, de suport mutu i d’acció que són les assemblees de centre; i no permetre que els discursos d’odi, que

cerquen generar sospita en la feina del col·lectiu docent, puguin debilitar la relació entre les famílies i l’escola.

És hora de reprendre la paraula i de fer veure que els problemes de l’educació són uns altres: la manca de recursos, les ràtios elevades, la inestabilitat de les plantilles, l’infrafinançament dels centres, les infraestructures obsoletes, la manca de professorat directament relacionada amb el problema de l’habitatge, la mercantilització de l’oci del jovent…

És hora de tornar a deixar clar que la dignitat dels i les docents és un puntal de la dignitat del nostre sistema educatiu i de la nostra societat.

És hora de convocar assemblees de docents a cada escola i institut. Reorganitzem-nos!».