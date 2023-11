Els IES Calvià, Clara Hammerl i Santa Margalida també deixen clar al Govern que «la llengua no es toca»

Les mostres de rebuig al pla de segregació lingüística a les aules no aturen de créixer. Docents del CEIP Joan Veny i Clar, el CEIP Nou de Campos, l'IES Can Peu Blanc, l'IES Santa Margalida, l'IES Clara Hammerl i l'IES Calvià ho han escenificat amb camisetes verdes i pancartes aquests darrers dies per a mostrar-se a favor de l'escola en català i en contra de qui vol destruir-la amb la denominada 'lliure elecció de llengua'.

La comunitat educativa està «en desacord amb les decisions preses per part del Govern en matèria lingüística, que segreguen l'alumnat, fan retrocedir el model lingüístic vigent fins ara, ataquen la Llei de Normalització Lingüística i trenquen el consens educatiu».

IES Calvià

El professorat de l'IES Calvià ha manifestat que Professors el seu rebuig al projecte de segregació lingüística. «El context sociolingüístic del municipi de Calvià, en el qual la substitució lingüística del català està tan avançada, fa necessari que tots els alumnes del municipi rebin classes en català, ja que, per a molts, el centre educatiu és l'únic espai en què estan en contacte amb la llengua catalana i, per tant, l'única possibilitat que tenen per adquirir-la i ser-ne competents» diuen.

A més, manifesten que «l'única manera que els alumnes, en un futur, puguin ser lliures i triar la llengua de la seva vida adulta és dominar, com a mínim, les dues llengües oficials i ningú els pot eliminar aquest dret ni aquest privilegi»i.

«Per tot això manifestam que no s'executi la segregació lingüística i, a més, demanam una política més valenta en matèria de normalització lingüística perquè el català pugui arribar a tots els alumnes i tota la societat se la faci seva», conclouen.