Inca esdevé la capital de Mallorca en la setmana del Dijous Bo

Inca entra en una setmana amb tota una sèrie d’activitats i esdeveniments que culminaran en el Dijous Bo, el dia més esperat per tots els inquers i inqueres. Dins el marc de la Setmana Gran, aquest dilluns es presenten les diferents exposicions i el dimarts es durà a terme el lliurament dels Premis Dijous Bo.

Com cada any, el Dimecres Bo i el Dijous Bo ompliran els carrers de la ciutat d’ambient amb esdeveniments de tot tipus. No faltaran l’exposició de maquinària agrícola, l’exposició d’eines antigues, el mercat tradicional pagès, l’exposició ramadera, l’exposició de concessionaris de vehicles, camions i maquinària pesada, la mostra de comerç, així com actuacions i demostracions amb cavalls.

La inauguració del Dijous Bo serà el dimecres a les 17:30 a la plaça del Bestiar, amb diverses actuacions i un recorregut fins a la Plaça d’Espanya. A les 20:00, es durà a terme el lliurament de premi i inauguració de l’exposició del XIV Certamen d’arts plàstiques Dijous Bo 2023. Per altra banda, també es durà a terme el XXX concurs morfològic del Porc Negre Mallorquí.

Així mateix, durant l’horabaixa del dimecres hi haurà gala d'horabaixa davant el Pub Nits i música pel Dimecres Bo a Sa Lluna. També el dijous capvespre hi haurà ambient musical a Sa Lluna.