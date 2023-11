Presenten a Palma un manifest «en defensa dels valors democràtics i la convivència pacífica»

Setze entitats de les Illes Balears han presentat aquest dilluns, a la plaça de l'Olivar de Palma, un manifest «en defensa dels valors democràtics i la convivència pacífica».

Els signants són Obra Cultural Balear, Fundació Gabriel Alomar, Fundació Darder Mascaró, Memòria de Mallorca, CCOO, UGT, STEI, Col·lectiu Aurora Picornell, GOB, Adibs-DonaSana, Brilla Illes Balears, Dones en Dansa, Lobby de Dones, Ateneu dels Comuns, Som sindicalistes i Palma XXI.

El manifest

«En les darreres setmanes s’han produït actes i esdeveniments relacionats amb la investidura del President del govern central i la negociació d’una Llei d’Amnistia que reprengui la via política del

conflicte entre Catalunya i Espanya, que, en opinió de les organitzacions i persones sotasignants, amenacen greument la democràcia i la convivència ciutadana: crides irresponsables de determinats representants polítics a ocupar els carrers, manifestacions violentes, invitacions als cossos i forces de seguretat a rebel·lar-se contra el govern en funcions, exhibició de simbologia nazi i feixista, amenaces i intimidacions, pressions antidemocràtiques dels jutges conservadors del poder judicial, entre moltes altres.

Tot plegat, orientat a deslegitimar les decisions que, d’acord amb l’ordenament jurídic i constitucional, encara han de prendre aquelles forces polítiques que tenguin la possibilitat i el deure de configurar una majoria parlamentària que permeti iniciar la nova legislatura derivada dels resultats electorals del 23J.

La duresa de les declaracions i la violència de les manifestacions desplegades arreu de l’estat, però sobretot a Madrid, estan generant por i preocupació entre la ciutadania, i llancen un missatge que xoca amb els principis de pluralisme polític, de llibertat, de justícia i igualtat que proclama la Constitució. Expressions que, a més de qüestionar i voler impedir que es faci efectiva la voluntat popular expressada a les urnes, posen en perill la convivència i la cohesió social.

Per tot això, les entitats que signam aquest MANIFEST declaram:

• La nostra ferma defensa dels valors democràtics, com el pluralisme polític, la llibertat, la igualtat o la justícia social, a més del principi de separació de poders.

• El nostre enèrgic rebuig als actes convocats amb voluntat de pressionar i amenaçar per alterar les decisions preses amb total llibertat i legitimitat per part de les formacions polítiques representades a les Corts Generals, així com els discursos i expressions d’odi del qual han estat objecte tant organitzacions socials com col·lectius socials diversos.

• La nostra crida a totes les formacions polítiques que es sentin identificades amb els valors democràtics que defensam en aquest manifest a què facin tot el possible, mitjançant declaracions públiques i condemnes sense matisos, de les accions violentes i alteració de la normal convivència ciutadana que s’han produït a diferents indrets de l’estat.

• La nostra convicció que la prosperitat, el progrés i l’avanç de la societat només es podrà donar en unes circumstàncies que garanteixin el lliure exercici de la democràcia, que protegeixin els valors democràtics, que salvaguardin la llibertat de partits polítics, sindicats i entitats de la societat civil de proclamar les seves idees i defensar-les en el marc del sistema democràtic.

• El nostre desig que s’afavoreixi un marc de convivència i concòrdia en el conjunt de l’estat que es fonamenti en el diàleg, el reconeixement de la diversitat i el respecte als drets humans, com a valors imprescindibles en tota societat democràtica».