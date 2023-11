PSOE i Sumar MÉS presentaran al Constitucional el recurs de l'OCB contra el decret llei de Sanitat

El PSOE i Sumar MÉS han confirmat a l’Obra Cultural Balear (OCB) que accepten la proposta de l’entitat d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra el Decret llei 5/2023, que elimina el requisit de català de la Sanitat pública de les Balears.

El mateix dia de la seva validació per part del Parlament, l’OCB va anunciar que ja havia iniciat converses amb els dos grups parlamentaris, a través del PSIB i de MÉS per Mallorca, per fer possible que un mínim de 50 diputats signin i presentin el recurs elaborat pels serveis jurídics de l’entitat. Antoni Llabrés, membre de la junta directiva de l’OCB, ha agraït la bona predisposició que han mostrat els dos grups parlamentaris per assumir i dur endavant aquesta iniciativa.

Segons Llabrés, «hem detectat motius de possible inconstitucionalitat i consideram imprescindible que el Tribunal Constitucional s’hi pronunciï». D’una banda, perquè no es troba suficientment justificada la utilització de la figura del decret llei, tal com el regula l’Estatut: «No es tracta d’un cas d’extraordinària i urgent necessitat».

Per a l’OCB, no es donaria tampoc el que el Tribunal Constitucional denomina «connexió de sentit» entre la situació declarada com a extraordinària i urgent i les mesures concretes que s’adopten en el decret llei: la mateixa consellera de Salut va afirmar que desconeixia quants de professionals aconseguiria atreure amb aquesta mesura. També va indicar que desconeixia si algun sanitari se n’havia anat a causa del requisit de català.

Per acabar, segons ha afirmat Llabrés, s’infringeix també l’art. 49 de l’Estatut, ja que la utilització del decret llei no pot afectar drets reconeguts a l’Estatut. I en aquest cas queda afectat directament l’exercici del dret d’opció lingüística previst a l’art. 14.3, que disposa que «Els ciutadans de les Illes Balears tindran dret a dirigir-se a l’Administració de la Comunitat Autònoma en qualsevol de les seves dues llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada».

Antoni Llabrés ha afegit que «l’OCB farà front a totes les agressions contra la llengua catalana i els drets lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears perpetrades pel Govern del Partit Popular en execució dels seus acords amb VOX».